Altın fiyatları yükseldi mi? 16 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL oldu?

16 Nisan 2020 Perşembe 11:11 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 11:11

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları 13 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları son 3 haftada ani bir yükselişe geçti. Ekonomide yükselişe geçerek damga vuran altın fiyatlarında koronavirüs sürecinde de bu hareketlilik devam ediyor. Altın yatırımcılarını üzen bu seyir, yeni alım yapacakları ise yakından ilgilendiriyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer güncel altın fiyatları...

Son bir haftada tam 20 lira artış gösteren altın fiyatları, 16 Nisan Perşembe günü yükselişini sürdürüyor. Gram ve çeyrek bazında alıcısına kötü bir sürpriz hazırlayan, alıcısının ise yüzünü güldüren altın fiyatları, ons değerini de korumaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram, çeyrek ve ons bazında takip edilen altın fiyatları, son 1 ay içerisinde alıcısına gram bazında 70 lira civarında kazan sağladı. Alım satım işlemleri yapan kişilerin dakikalık takip ettiği altın fiyatları, güne 1715.91 dolarlık ons değeri ile başladı.

Yatırımcının 'güvenli limanı' altın küresel piyasalardaki dalgalı seyre paralel yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Altının gram fiyatı, geçen hafta 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yeni haftaya da rekorla başladı. Altının gramı 380 liranın üzerine çıktı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2564 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.722 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

Serbest piyasada Gram altının satış fiyatı 380 lira olurken, 377 liradan geri alınıyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altının satış fiyatı 629 TL olurken, 616 liradan geri alınıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altının satış fiyatı 1.258 lira olurken, 1.233 TL'den geri alınıyor.

REŞAT ALTIN

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 2.485,97 TL'den alınan reşat altın 2.547,05 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2564 lira olurken,2538 liradan bozduruluyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 348 lira olurken,345 liradan bozduruluyor.

Altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik sebebiyle yatırım yapmak isteyenler internet üzerinden altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederken Kapalıçarşı'dan gelen son dakika rakamları da merak ediliyor.

Ekonomi uzmanları, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının likidite sıkıntısını gidermek için adım atmaya devam ettiğini ve varlık alımı hamlelerine başladığını belirterek, buna rağmen varlık fiyatlarındaki dalgalanmanın devam ettiği görülüyor.