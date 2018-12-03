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Altın fiyatları yükselişe geçti

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan tamamladı. Katar'ın OPEC'ten ayrılma kararı gündüz saatlerinde hem brent petrolün hem de doların seyrine etki etmişti.

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 341 lira, Cumhuriyet altını 1.396,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan işlem gördü.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 208,9
    Cumhuriyet Ata Lira 1.396,0
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,30
    Lira (Tam) Ziynet 1.364,0
    Yarım Ziynet 682,0
    Çeyrek Ziynet 341,0

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