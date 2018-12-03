Altın fiyatları yükselişe geçti Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan tamamladı. Katar'ın OPEC'ten ayrılma kararı gündüz saatlerinde hem brent petrolün hem de doların seyrine etki etmişti.