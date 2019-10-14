Altın fonu tarihi rekorunu kırdı

Küresel ekonomide süregelen genişleyici para politikası ile ticaret savaşlarının oluşturduğu belirsizlikler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi’nin yayımladığı rapora göre, eylülde küresel bazda altın fonlarına yaklaşık 3.9 milyar dolarlık para akışı gerçekleşti. Fonların tuttuğu altın miktarı, eylülde bir önceki aya göre 75.2 ton artış gösterdi. Böylece fonların portföylerindeki altın miktarı, son 4 ayda kesintisiz artarak yılbaşından bu yana yüzde 13.4 yükseldi. Global fonların portföyündeki altın miktarı, eylülde 2 bin 808 tonla 2012’deki 2 bin 791 tonluk tarihi zirveyi de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

AVRUPA TOPLUYOR

Rapora göre, Kuzey Amerika fonları 62 tonla eylülde altın alımında lider olurken, bu fonlara yaklaşık 3.1 milyar dolar seviyesinde para girişi gerçekleşti. Avrupa fonları ise eylülde 7.7 ton altın aldı. Bu artışta başı 31 Ekim’deki Brexit kararını bekleyen İngiltereli yatırımcılar çekti. Avrupa fonlarını 3.9 tonla Asya ve 1.7 tonla diğer bölgelerin fonları takip etti. Bu yılın 9 aylık döneminde küresel fonların elinde tuttuğu altın miktarı 368 ton artış gösterirken, bu fonlara para akışı 17.9 miyar dolar oldu.

İLK SIRA ABD'NİN