Altın fonu tarihi rekorunu kırdı
Dünya genelinde yatırım fonlarında tutulan altın miktarı, eylülde 2 bin 808 tona ulaşarak tüm zamanların zirvesine ulaştı.
Küresel ekonomide süregelen genişleyici para politikası ile ticaret savaşlarının oluşturduğu belirsizlikler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi’nin yayımladığı rapora göre, eylülde küresel bazda altın fonlarına yaklaşık 3.9 milyar dolarlık para akışı gerçekleşti. Fonların tuttuğu altın miktarı, eylülde bir önceki aya göre 75.2 ton artış gösterdi. Böylece fonların portföylerindeki altın miktarı, son 4 ayda kesintisiz artarak yılbaşından bu yana yüzde 13.4 yükseldi. Global fonların portföyündeki altın miktarı, eylülde 2 bin 808 tonla 2012’deki 2 bin 791 tonluk tarihi zirveyi de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
AVRUPA TOPLUYOR
Rapora göre, Kuzey Amerika fonları 62 tonla eylülde altın alımında lider olurken, bu fonlara yaklaşık 3.1 milyar dolar seviyesinde para girişi gerçekleşti. Avrupa fonları ise eylülde 7.7 ton altın aldı. Bu artışta başı 31 Ekim’deki Brexit kararını bekleyen İngiltereli yatırımcılar çekti. Avrupa fonlarını 3.9 tonla Asya ve 1.7 tonla diğer bölgelerin fonları takip etti. Bu yılın 9 aylık döneminde küresel fonların elinde tuttuğu altın miktarı 368 ton artış gösterirken, bu fonlara para akışı 17.9 miyar dolar oldu.
İLK SIRA ABD'NİN
Ülkeler bazında eylül ayında altın fonlarına gerçekleşen para akışında ilk sırayı yaklaşık 3,1 milyar dolarla ABD aldı. ABD, aynı zamanda 9 aylık dönemde fonlarında bin 381,5 ton altın toplayarak, fonlarında en fazla altın bulunduran ülke de oldu. ABD’nin altın fonlarına yılbaşından bu yana gerçekleştirilen para akışı ise 10,5 milyar dolara dayandı. Ocak-eylül döneminde altın fon varlıkları sıralamasında ABD’yi 582,7 tonla İngiltere ve 351,5 tonla Almanya takip etti. Türkiye, söz konusu sıralamada 0,6 tonluk altın fonu varlığıyla 15’inci sırada yerini aldı. Eylül ayı boyunca birçok merkez bankası faiz indirimine giderken, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor.
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