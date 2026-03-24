Ekonomi

Altın güne düşüşle başladı: Gramı 6 bin 212 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 212 liradan işlem görüyor.

AA24 Mart 2026 Salı 09:25 - Güncelleme:
Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2 altında 6 bin 274,8 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 212 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 40 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 1,1 düşüşle 4 bin 357 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajların etkisiyle doların gücünü koruması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin azalması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Merkez bankalarının politika adımlarına ilişkin beklentilerde sıkılaşma ihtimali öne çıkarken, Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik öngörüler sık değişkenlik gösteriyor.

Para piyasalarında, Fed'in faiz artırımına gidebileceğine yönelik ihtimaller zayıflarken, beklentiler bankanın politika faizini sabit bırakacağı yönünde yoğunlaşmaya başladı.

Merkez bankalarının rezervlerinden altın sattığına dair haberler de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor. Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP'li başkan kavgada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
