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Altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 209,00 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 341,00 lira, Cumhuriyet altını 1.397,00 liradan satıldı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 341,00 lira, Cumhuriyet altını 1.397,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 209,00 liradan işlem gördü.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
 
Alış Satış-Alış Satış
 
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 209,40 209,60 208,80 209,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.380,00 1.401,00 1.376,00 1.397,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 191,00 195,00 190,50 194,50
Lira(Tam) Ziynet 1.349,00 1.369,00 1.345,00 1.365,00
Yarım Ziynet 674,00 684,00 672,00 682,00
Çeyrek Ziynet 337,00 342,00 336,00 341,00

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