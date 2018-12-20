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Altın günü düşüşle kapattı

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.423,00 lira oldu.

  • AA
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 212,70 liradan tamamladı.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 347 lira, Cumhuriyet altını 1.423,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 212,70 liradan işlem gördü.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 212,70
 
    Cumhuriyet Ata Lira 1.423,00
 
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 1198,00
 
    Lira (Tam) Ziynet 1.389,00
 
    Yarım Ziynet 694,00
 
    Çeyrek Ziynet 347,00

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