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Altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,39 artışla 213,90 liradan tamamladı. Çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını 1.429,00 liradan satılırken, 22 ayar külçe altının gram fiyatı 199 liradan işlem gördü.

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını 1.429,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 2,39 artışla 213,90 liradan işlem gördü.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
PAZARTESİ SALI
 
Alış Satış Alış Satış
 
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 208,7 208,9 213,70 213,90
 
Cumhuriyet Ata Lira 1.375,0 1.396,0 1.408,00 1.429,00
 
22 Ayar Bilezik(Gr.) 190,30 194,30 195,00 199,00
 
Lira (Tam) Ziynet 1.344,0 1.364,0 1.376,0 1.386,0
 
Yarım Ziynet 672,0 682,0 688,00 698,00
 
Çeyrek Ziynet 336,0 341,0 344,00 349,00

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