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Altın haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.435,00 lira oldu.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 artışla 214,70 liradan tamamladı.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.435,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 214,70 liradan işlem gördü.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 214,70
    Cumhuriyet Ata Lira 1.435,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 199,50
    Lira (Tam) Ziynet 1.401,00
    Yarım Ziynet 701,00
    Çeyrek Ziynet 350,00
 
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmemesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu teyit etmesinin ardından dolar/TL 5.30-5.40 bandı arasında işlem görmeye devam ediyor.

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