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Altın hesapları 51 milyar lirayı aştı

Bankalardaki altın hesaplarının değeri ilk çeyrek itibarıyla 51,3 milyar liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü.

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Küresel döviz ve hisse senedi piyasalarındaki volatilitenin etkisiyle ilk çeyrekte altının gram fiyatı yaklaşık yüzde 6 yükselirken, bu dönemde bankalardaki altın hesaplarının değeri 51 milyar lirayı aşarak rekor kırdı.

Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurlarındaki yükseliş, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının değişime işaret eden yol haritaları karşısında yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi etkili oldu.

Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 218,1 lira seviyelerinden yükselişe geçerek ilk çeyreği 230,9 liradan tamamladı. Böylece geçen 3 aylık süreçte gram altın yüzde 5,9 değerlendi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl başından bu yana rekor üstüne rekor kıran bankalardaki altın hesapları, değer bazında tarihi zirvesini yeniledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları ilk çeyrekte 2018 sonuna kıyasla 9 milyar 870 milyon lira artarak 51 milyar 260 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamın 50 milyar 275 milyon lirası yurt içi, 985 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.

Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2018 sonunda 41 milyar 390 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

BANKALARDA 220 TONA YAKIN ALTIN VAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı mart ayının son işlem gününü 235 bin liradan tamamladı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün ilk çeyrek sonunda 218,1 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2018 sonunda 189,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde geçen üç ayda 28,5 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti. 

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