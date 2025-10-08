İSTANBUL 18°C / 13°C
Ekonomi

Altın rekor kırdı: Tarihinde ilk kez 4 bin doları geçti

Altının onsu, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle oluşan risk artışının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

8 Ekim 2025 Çarşamba 10:08
Altın rekor kırdı: Tarihinde ilk kez 4 bin doları geçti
Altının onsu ilk kez 4 bin doları geçerek rekor kırdı.

Bu yıla 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, jeopolitik gelişmeler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler ve dünyadaki siyasi belirsizlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Bu gelişmelere ABD'de hükümetin kapanması eklenince ons altındaki yükseliş ivmelendi.

Altının onsu bugün ilk kez 4 bin doları aştı. Güne pozitif bir seyirle başlayan ons altın 4 bin 37,10 dolara yükselerek rekor kırdı.

Böylece altının onsu, yıl başından bu yana 1400 doların üzerinde değer kazandı.

ABD'DEKİ BÜTÇE KRİZİNİN ETKİSİ

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD'deki bütçe kriziyle ABD'nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalmasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

ABD'de hükümetin kapanmasının ülkeye güvensizliği daha da artırdığını belirten analistler, ABD'nin ulusal borcunun da yatırımcıları tedirgin ettiğini dile getirdi. Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının da fiyatlardaki yükselişte etkili olduğunu ifade etti.

