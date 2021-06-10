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Ekonomi

Altın rezervi keşfedilen ilimize büyük yatırım

Koza Altın, Ağrı Mollakara'da keşfedilen altın madeni için toplam 160 milyon dolar yatırım yapacak.

Reuters10 Haziran 2021 Perşembe 10:55 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:55
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Koza Altın, Ağrı'da Mollakara altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapacak.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal Mart ayında düzenlediği basın toplantısında, planlanan sözkonusu yatırımın tutarını 300 milyon dolar olarak açıklamıştı. Gülal ayrıca 2022-2023'de 15 ton altın çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan basın bilgilendirme notunda, "İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2,300 kişiye ulaşması bekleniyor" denildi.

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