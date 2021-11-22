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Ekonomi

Altın sanıp yıllarca sakladı! Çok daha değerli çıktı

Avustralya'da metal detektörüyle araştırma yapan bir adam, sarı bir kil içinde duran çok ağır, kırmızımsı bir kayayı altın olması umuduyla evine götürüp yıllarca sakladı. Ancak bulduğu şey altından çok daha değerli bir göktaşı çıktı. Araştırmacılar, Maryborough adını verdikleri 4,6 milyar yıllık göktaşını anlatan bilimsel bir makale yayımladılar.

TRT Haber22 Kasım 2021 Pazartesi 15:48 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:53
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Avustralya'lı David Hole, 2015 yılında Melbourne'deki Maryborough Bölge Parkı'nda metal detektörüyle araştırma yapıyordu.

Detektör, sarı bir kil içinde duran çok ağır, kırmızımsı bir kaya tespit etti. Onu eve götürdü ve açmak için her şeyi denedi.

Hole bulgusunu kırmak için bir kaya testeresi, bir açılı taşlama makinesi, bir matkap denedi, hatta asitle ıslattı. Ancak, çatlak bile oluşturamadı.

Ancak atmak yerine evinde tutmayı tercih etti. Daha sonra Hole, külçeyi kimlik tespiti için Melbourne Müzesi'ne götürdü.

TRT Haber'in derlediği habere göre, bulunan nesnenin altından çok daha değerli olan bir göktaşı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, Maryborough adını verdikleri 4,6 milyar yıllık göktaşını anlatan bilimsel bir makale yayımladılar.

17 kilogramlık göktaşının bileşiminin yüksek oranda demir içerdiği açıklandı.

Melbourne müzesi jeologu Dermot Henry, "Meteoritler, uzay araştırmasının en ucuz biçimini sağlıyor. Bizi zamanda geriye götürüyorlar, Güneş Sistemimizin (Dünya dahil) yaşı, oluşumu ve kimyası hakkında ipuçları sağlıyorlar" dedi.

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