Altın tahvili ihracı başlıyor

17-21 Aralık’ta talep toplama yöntemiyle Euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek. Senetler, 28 Aralık’tayatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Devlet tahvilleri, 1 yıl vadeli ve 6 ayda bir ödemeli olarak ihraç edilecek. Euro cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 1.25, yıllık getiri oranı yüzde 2.50 olarak belirlenirken, dolar cinsi tahvilin 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık getirisi yüzde 4 olacak.

ASGARİ 10 BİN EURO

Euro ve dolar cinsinden ihraç edilecek senetler için asgari talep tutarı 10 bin Euro/dolar olacak. Senetler bin Euro/dolar ve katları şeklinde ihraç edilecek.

6 AYDA BİR GETİRİ

Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faiz getirisi üzerinden bin Euro/dolar ve katları olacak şekilde sadece senetlerin satın alındığı aracı bankalara satılabilecek. Euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri vergi mevzuatına tabi olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca vergilendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecek. Senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı, kupon/kira ve anapara ödemeleri ve senetlerin vadeden önce satış işlemleri gerçekleştirilecek. Senetler 2 yıl vadeli olacak, 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1.2 getiri sağlayacak.