Altın yine güvenli liman oldu, doları solladı: Peki yükseliş trendi sürecek mi?

ONS FİYATINDA 2 BİN 200 DOLAR BEKLENTİSİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2019 yılında küresel riskler, ticaret savaşları bu endişelerin artmasıyla birlikte merkez bankalarının altın talebinin yüzde 27'sini karşıladığını söyledi. Altın talebinin artması uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının bin 550 dolar seviyesine kadar yükselmesine neden olduğunu hatırlatan Memiş, "Özellikle merkez bankaları stoklarında altın artmaya devam ettikçe altının ons fiyatındaki bu sert yükselişler, kaçınılmaz oldu. Bin 550 dolar seviyelerine geldi. Altının gram ve ons fiyatındaki yükselişler, hem yılsonuna kadar hem de gelecek yıl da devam edecek. Önümüzdeki iki yıl boyunca altın fiyatlarındaki bu sert yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyoruz. İki yıllık bu süreçte altının ons fiyatı bin 600 dolar seviyesini kırdıktan sonra yükselişlerini 2 bin 200 dolar seviyelerine kadar sürdürebilir" dedi.