Altında düşüş

AA 12 Şubat 2021 Cuma 10:44 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 10:44

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 411,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2.755 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.819 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatının, ABD'deki teşvik paketine ilişkin beklentilere karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.855 dolar seviyesinden gelen satışlarla düşüş eğilimine girdiğini bildirdi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.790 dolar seviyesinin tekrar gündeme gelebileceğini söyledi.