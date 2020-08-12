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Ekonomi

Altında sert düşüş

Rusya Devlet Başkanı Putin'in. dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescil ettiklerini açıklamasının ardından altın fiyatları sert düştü.

DHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:27 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:27
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Putin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus bilim insanlarının gereken tüm testleri başarıyla tamamladıklarını ve aşının güvenli olduğunu kanıtladıklarını vurguladı.

Putin, "Epidemiye karşı yeterli başarıyı gösteren ilacımız yalnızca Rusya'ya değil tüm dünyaya umut oldu" dedi.

Putin'in ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilaç şirketi Moderna Inc. ile 1.5 milyar dolarlık bir aşı anlaşması yaptığı haberi yayıldı; habere göre, şirket hazır duruma gelir gelmez ABD'ye 100 milyon doz teslim edecek.

Bu gelişmelerle, geçen haftalarda 2,075 dolar ile tarihi zirveyi gören altının ons fiyatı sert çakılma ile 1,880 dolar düzeyine kadar gerilerken, gümüş de 29.86 dolarlık tarihi zirvesinden 24 dolar bandına indi.

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