Altının gram fiyatı 416 TL

AA 12 Mart 2021 Cuma 12:17 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 12:17

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gram altın günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 414,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 415,6 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 678 lira, Cumhuriyet altını da 2.765 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,1'lik azalışla günü 1.724 dolardan tamamlamasının ardından bugün düşüş eğilimini sürdürerek, yüzde 0,9 değer kaybıyla 1.708 dolara geriledi.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alımlarını hızlandıracağını açıklaması ve ABD'de 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin onaylanmasının ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlense de ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün kalıcı olmamasının dikkati çektiğini, bu durumun ons altında satış baskısı yarattığını söyledi.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomi reformlarının takip edileceğini, yurt dışında ise öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) açıklanacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.730 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.