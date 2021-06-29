Altının gram fiyatı 498 lira

AA 29 Haziran 2021 Salı 10:45 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 10:45

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 496,6 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 497,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 498,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.335 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,2'lik düşüşle 1.778,2 dolardan kapanmasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.775 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, dolara olan talebin artmasının ise bugün altının ons'unda düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Enflasyon ve faiz artırımının zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesi ile altının ons fiyatının 1.770-1.790 bandında seyretmeye devam ettiğini aktaran analistler, bandın hangi yönde kırılacağının ise bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.

Bugün Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini bildiren analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının ise sözle yönlendirmelerin devamı açısından önemli olacağını ifade etti.