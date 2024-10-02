Altının gram fiyatı belli oldu

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 2 bin 928 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 2 bin 919 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 900 liradan satılıyor.

Jeopolitik risklerin artması sonrasında altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 değer kazanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2.653 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını duyurmuştu.

İsrail'in karşılık vereceğine yönelik tehditleri ve İran'ın karşılık verilmesi durumunda daha şiddetli tepki verileceğine ilişkin açıklamalarının ardından bölgede gerilim yüksek kalmaya devam ediyor.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de ADP Özel Sektör İstihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 seviyesinin destek, 2 bin 680 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.