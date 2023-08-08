İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0229
  • EURO
    29,6049
  • ALTIN
    1675.52
  • BIST100
    7375.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Altının kilogram fiyatı gerilemeye devam ediyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 656 bin liraya geriledi.

AA8 Ağustos 2023 Salı 16:55 - Güncelleme:
Altının kilogram fiyatı gerilemeye devam ediyor
ABONE OL

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 656 bin lira, en yüksek 1 milyon 730 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalarak 1 milyon 656 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 2 milyon 887 bin 249,02 lira, işlem miktarı ise 1.795,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 63 milyon 243 bin 106,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler,Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Çakmakcı Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.702.000,001.930,00

En Düşük1.656.000,001.915,00

En Yüksek1.730.900,001.992,45

Kapanış1.656.000,001.915,00

Ağırlıklı Ortalama1.661.124,701.954,17

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.002.887.249,02

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.795,97

Toplam İşlem Adedi30

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.