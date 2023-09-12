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Ekonomi

Altının kilogramı 1 milyon 697 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 697 bin liraya geriledi.

AA12 Eylül 2023 Salı 16:52 - Güncelleme:
Altının kilogramı 1 milyon 697 bin liraya geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 640 bin lira, en yüksek 1 milyon 715 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 697 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 737 milyon 49 bin 955,63 lira, işlem miktarı ise 1.043,13 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 195 milyon 393 bin 560,28 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.703.000,001.972,95

En Düşük1.640.000,001.890,90

En Yüksek1.715.000,001.966,50

Kapanış1.697.000,001.890,90

Ağırlıklı Ortalama1.672.292,741.925,19

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.737.049.955,63

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.043,13

Toplam İşlem Adedi69

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