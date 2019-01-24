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Altının kilogramı 217 bin 350 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 217 bin 350 liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 217 bin 350 lira, en yüksek 217 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 azalışla 217 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 164 milyon 514 bin 340,63 lira, işlem miktarı ise 751 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 166 milyon 616 bin 748,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Halkbank ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

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