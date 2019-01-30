15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2822
  • 6,0308
  • 222.534
  • 104.173
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altının kilogramı 222 bin 300 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 300 liraya geriledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Altın piyasasında, en düşük 222 bin 300 lira, en yüksek 224 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 222 bin 300 liradan tamamladı.
 
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 122 milyon 770 bin 436,30 lira, işlem miktarı ise 545,6 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 125 milyon 635 bin 419,60 lira oldu.
 
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Akbank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uzay uçuşları kanserle savaşma yeteneğini bozuyor

Uzay uçuşları kanserle savaşma yeteneğini bozuyor

Barzani'den DEAŞ tehdidi uyarısı

Barzani'den DEAŞ tehdidi uyarısı

'Halk yalan makinesinden geçirilsin'

'Halk yalan makinesinden geçirilsin'

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

AB'den İngiltere'ye ret: Müzakereye açık değil

AB'den İngiltere'ye ret: Müzakereye açık değil

Kamu Bankalarına ortak ATM ve kart geliyor

Kamu Bankalarına ortak ATM ve kart geliyor

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok
 

POPÜLER HABERLER

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA