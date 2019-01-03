Altının kilogramı 226 bin 800 lira oldu

Altın piyasasında, en düşük 224 bin 300 lira, en yüksek 227 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 2,16 artışla 226 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 274 milyon 907 bin 706,9 lira, işlem miktarı ise 756 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 275 milyon 179 bin 934,4 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövız ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Garanti Bankası oldu.