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Ekonomi

Altının kilogramı 301 bin 700 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin 700 liraya geriledi.

AA04.02.2020  16:57 - Güncelleme: 04.02.2020  16:57

Altın piyasasında, en düşük 301 bin 500 lira, en yüksek 303 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 301 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 727 milyon 158 bin 222,15 lira, işlem miktarı ise 2.425 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 732 milyon 466 bin 861,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 304.000,001.579,00
En Düşük 301.500,001.567,40
En Yüksek303.000,001.573,50
Kapanış301.700,001.568,30
Ağırlıklı Ortalama 302.325,001.570,21
Toplam İşlem Hacmi (TL)727.158.222,15
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.424,69
Toplam İşlem Adedi48

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