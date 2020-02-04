Altının kilogramı 301 bin 700 liraya geriledi

AA 04.02.2020 16:57 - Güncelleme: 04.02.2020 16:57

Altın piyasasında, en düşük 301 bin 500 lira, en yüksek 303 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 301 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 727 milyon 158 bin 222,15 lira, işlem miktarı ise 2.425 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 732 milyon 466 bin 861,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: