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Ekonomi

Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi.

AA20 Mart 2020 Cuma 16:53 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 16:54
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Altın piyasasında, en düşük 311 bin 200 lira, en yüksek 315 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 314 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 775 milyon 952 bin 142,33 lira, işlem miktarı ise 2.465,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 786 milyon 281 bin 113,10 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 307,617,001.478,30
En Düşük 311.200,001.475,20
En Yüksek315.800,001.515,00
Kapanış314.000,001.508,50
Ağırlıklı Ortalama 314.090,051.504,10
Toplam İşlem Hacmi (TL)775.952.142,33
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.465,34
Toplam İşlem Adedi63

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