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Ekonomi

Altının kilogramı 321 bin 770 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 321 bin 770 liraya yükseldi.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 17:12 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 17:12

Altın piyasasında, en düşük 317 bin lira, en yüksek 324 bin 345 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 321 bin 770 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 4 milyon 596 bin 892,09 lira, işlem miktarı ise 3.128 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 16 milyon 724 bin 336,52 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ziraat Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 318.500,001.602,00
En Düşük 317.000,001.636,80
En Yüksek324.345,001.645,70
Kapanış321.770,001.645,30
Ağırlıklı Ortalama 321.237,051.642,49
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.004.596.892,09
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.127,68
Toplam İşlem Adedi122

Engelleyemezsiniz, yüzyıllardır biriken hesabı vereceksiniz

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