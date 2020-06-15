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Ekonomi

Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 17:29 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:43
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Altın piyasasında, en düşük 376 bin 200 lira, en yüksek 379 bin 260 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalışla 376 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 727 milyon 972 bin 467,75 lira, işlem miktarı ise 1.967,64 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 734 milyon 32 bin 771,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 381.500,001.736,15
En Düşük 376.200,001.710,50
En Yüksek379.260,001.723,85
Kapanış376.200,001.713,00
Ağırlıklı Ortalama 377.820,481.715,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)727.972.467,75
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.967,64
Toplam İşlem Adedi46

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