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Ekonomi

Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 17:04 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:04
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Altın piyasasında, en düşük 370 bin lira, en yüksek 379 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 377 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 299 milyon 863 bin 795,05 lira, işlem miktarı ise 797 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 307 milyon 884 bin 343,48 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 377.000,001.694,15
En Düşük 370.000,001.676,00
En Yüksek379.000,001.686,45
Kapanış377.500,001.684,30
Ağırlıklı Ortalama 376.767,921.681,92
Toplam İşlem Hacmi (TL)299.863.795,05
Toplam İşlem Miktarı (Kg)797,00
Toplam İşlem Adedi31

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