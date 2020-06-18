İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8565
  • EURO
    7,6921
  • ALTIN
    379.089
  • BIST100
    112487
Ekonomi

Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 16:46 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 16:47
ABONE OL

Altın piyasasında, en düşük 379 bin 500 lira, en yüksek 383 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 379 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 909 milyon 47 bin 833,26 lira, işlem miktarı ise 2.427,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 918 milyon 841 bin 499,08 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 379.700,001.718,20
En Düşük 379.500,001.722,00
En Yüksek383.250,001.733,15
Kapanış379.500,001.722,00
Ağırlıklı Ortalama 381.521,341.731,48
Toplam İşlem Hacmi (TL)909.047.833,26
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.427,50
Toplam İşlem Adedi48

Kuzey Irak'taki harekattan yeni görüntüler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.