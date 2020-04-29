İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9705
  • EURO
    7,5625
  • ALTIN
    381.652
  • BIST100
    101609
Ekonomi

Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi.

AA29 Nisan 2020 Çarşamba 16:52 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 16:52
ABONE OL

Altın piyasasında, en düşük 383 bin lira, en yüksek 384 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 383 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 562 milyon 212 bin 400,69 lira, işlem miktarı ise 1.496,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 562 milyon 415 bin 750,56 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 384.500,001.711,00
En Düşük 383.000,001.699,00
En Yüksek384.630,001.714,00
Kapanış383.300,001.712,00
Ağırlıklı Ortalama 383,696,151.706,37
Toplam İşlem Hacmi (TL)562.212.400,69
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.496,73
Toplam İşlem Adedi58

Motosikletlerini ihtiyaç sahiplerine destek için sürüyorlar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.