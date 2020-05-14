Altının kilogramı 383 bin 853 liraya geriledi

AA 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:58 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:58

Altın piyasasında, en düşük 383 bin 250 lira, en yüksek 385 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 383 bin 853 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 266 milyon 929 bin 184,48 lira, işlem miktarı ise 5.912,62 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 276 milyon 258 bin 267,19 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: