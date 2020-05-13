Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi

AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:06 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:06

Altın piyasasında, en düşük 382 bin 300 lira, en yüksek 384 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 384 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 947 milyon 141 bin 123,17 lira, işlem miktarı ise 2.498,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 955 milyon 15 bin 948,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: