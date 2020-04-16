Altının kilogramı 384 bin liraya yükseldi

AA 16 Nisan 2020 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:50

Altın piyasasında, en düşük 382 bin lira, en yüksek 384 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 384 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 720 milyon 535 bin 235,62 lira, işlem miktarı ise 4.548 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 722 milyon 986 bin 687,75 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat, Goldtrans Hediyelik Eşya ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: