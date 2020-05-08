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Ekonomi

Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 17:34 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 17:35
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Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 395 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 392 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 515 milyon 184 bin 734,68 lira, işlem miktarı ise 1.316,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 518 milyon 113 bin 107,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, GoldTrans Hediyelik Eşya Ticaret, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 392.000,00395,50
En Düşük 391.900,001.718,00
En Yüksek395.500,001.723,00
Kapanış392.300,001.720,00
Ağırlıklı Ortalama 393.591,461.718,92
Toplam İşlem Hacmi (TL)515.184.734,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.316,14
Toplam İşlem Adedi42

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