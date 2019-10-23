Alüminyum motor bloku için test üretimi başladı

Söz konusu üretim merkezini gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Renault’un burada ürettiği motorlara ilişkin bilgi aldı. Renault tarafından Türkiye’de üretilen ilk otomobilin direksiyonuna geçen Varank, ardından firmanın ürettiği elektrikli otonom aracı inceledi. Varank, yatırımın Türkiye ve ekonomisine duyulan güvenin somut göstergelerinden olduğunu belirterek “Türkiye ekonomisi, karşılaştığı her türlü zorlu teste karşı güçlenerek yoluna devam ediyor. Bugün rekor sürede tamamlanan bu fabrikanın, ilk test üretimini gerçekleştireceğiz. Bu yatırımla birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloku üretilmiş olacak.

İHRACAT YAPILACAK

Yine bu fabrika, Renault’un ülkemizde ve Avrupa’daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere’ye ihraç edilecek. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak” diye konuştu.