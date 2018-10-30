Amazon CEO'su Bezos, 2 günde 19 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin kişisi olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, NASDAQ'da yaşanan düşüşten ciddi şekilde etkilendi.

Cuma günkü seansta yüzde 7.8 değer kaybeden Amazon, dün devam eden olumsuz etkiler sonucu 2 işlem gününde toplam yüzde 14 oranında düşüş yaşarken, bu sert düşüş sonrası Bezos, toplamda 19.2 milyar dolar kaybetmiş oldu.

Amazon hisselerinde üçüncü çeyrek verilerinin açıklanması öncesinde de 10 Ekim'de yüzde 6.2, 24 Ekim'deyse yüzde 5.9 düşüş yaşanmıştı.

Amazon'un piyasa değeri 750 milyon dolara geriledi

Şirketin bir ara 1 trilyon doları geçen piyasa değeri, ekim ayındaki yüzde 24'lük düşüş sonrası 750 milyar dolara dek geriledi.

Amazon hisselerinin 2017 yılında yüzde 56, bu yıl da son dönemdeki düşüşe rağmen yüzde 31 artması Bezos'u dünyanın en zengin kişisi yapmıştı.

(Sputnik)