ABD, Rusya'nın enerji ihracat gelirlerini azaltmak için ülkeden fosil yakıt ithalatını yasaklamış, uygulamaya istisna olarak bazı kuruluşlarla 5 Aralık'a kadar enerji alım satımına devam edilmesine izin vermişti.

Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde bugün gazetecilere açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo, Rus ham petrolüne ithalat tavan fiyatı getirme konusunda Hindistan yetkilileri ve özel sektör katılımcılarıyla etkili bir görüşme yürüttüklerini belirtti.

Adeyemo Washington'un, 5 Aralık'tan itibaren Rus petrolüne erişimin azalmasıyla petrol fiyatlarının tırmanacağı yönünde endişelendiğini söyledi.

G-7 ZİRVESİ'NDE GÜNDEME GELDİ

G-7 ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle "ağır ve acil ekonomik maliyetler" getirme sözü vererek, belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirilmesini araştıracaklarını duyurmuştu.

Haziran ayının sonlarında Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinde düzenlenen G-7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde bu konuya da vurgu yapılmıştı.

Moskova'nın enerji üretiminde pozisyonunu kullanarak Ukrayna'da başlattığı savaştan faydalanmasını önlemek için G-7'nin daha fazla önlem alacağı belirtilen bildirgede, belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirilmesinin gözden geçirileceği kaydedildi. Bildirgede, "Benzer düşünceye sahip tüm ülkeleri (Rus petrolü konusunda) eylemlerimize katılmayı değerlendirmeye davet ediyoruz." denildi.

Bildirgede, tedariklerini çeşitlendirmek isteyen ülkelere yardım etmek de dahil olmak üzere Rusya'dan sivil nükleer teknoloji ve ilgili ürünlere olan bağımlılığın daha da azaltılacağı bildirildi.