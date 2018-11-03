Ambargodan Türkiye muaf

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye muafiyet tanınacağını açıkladı. Muafiyet uygulacak ülkeler arasında Türkiye’de var. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran yaptırımlarının, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirdi. Buna karşın, İran’dan petrol ithalatını kayda değer şekilde düşürmekle birlikte sıfırlayamayan 8 ülkeye, petrol ithalatı için geçici muafiyet tanınacağını kaydeden Pompeo, bu ülkelerin pazartesi açıklanacağını ifade etti. Pompeo, yaptırımlar açısından AB’ye hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetti. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ise, yaptırımlar çerçevesinde, aralarında İran Merkez Bankası ve İran Ulusal Petrol Şirketinin de bulunduğu 700’ü aşkın İranlı kişi ve kurumun daha kara listeye ekleneceğini belirtti. Mnuchin, bazı İranlı bankaların, uluslararası fon transferlerini düzenleyen SWIFT sistemini kullanmaya devam edebileceğini de açıkladı. Öte yandan ABD’nin İran’a yaptırımda istisna tanıyacağı ülkeler arasında Türkiye ile birlikte, Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bize gelen bilgiler Türkiye’nin muafiyet içerisinde olduğu şeklinde ama detayları henüz ulaşmadı. Bizim öteden beri ifade ettiğimiz tezlerimizin de karşı tarafta belli bir noktada kabul edildiği anlaşılıyor. Bu durumbölge barışına katkı sağlayacaktır” dedi.

Dolar 5.41’e kadar indi

ABD’nin Türk bakanlara dönük yaptırımı kaldırmasının ardından piyasalar coştu. Sabah saatlerinde 5.5’nin altında işlem gören dolar, yaptırım kararının kaldırılmasının ardından öğleden sonra 5.41 seviyesine kadar düştü. Sabah saatlerinde yüzde 5 primli olan Borsa İstanbul ise kararın duyulmasının hemen ardından yüzde 27’e varan yükseliş yaşadı. Öte yandan Borsa günü ise yüzde 1.88 yükselişle 94.123 puandan kapattı.

ABD, iki bakana yaptırımı kaldırdı

ABD Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ağustos ayında aldığı yaptırım kararını kaldırdı. Bunun üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı ile İç Güvenlik Bakanı’na getirdiği yaptırımları kaldırma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy “ABD Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak aynıyla mukabele etmiştik. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararı almıştık. ABD Hazine Bakanlığı’nın Soylu ve Gül’e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, Sessions ile Nielsen’e uygulanan Türkiye’ye giriş yasağı, malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır” denildi.