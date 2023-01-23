Ambargolar strateji değiştirtti: Dünya devinden Türkiye kararı

Dünyanın başlıca metal üreticilerinden Nornickel'in sahibi Vladimir Potanin, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle şirketin stratejisini değiştirdiğini, Çin, Türkiye ve Fas gibi ülkeler ile ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi.

Rusya'nın en zengin insanlarından olan Potanin, Rus yayın kuruluşu RBC'ye yaptığı açıklamada, yaptırımların "şirketin sağlığını ve varlığını doğrudan etkilemediğini ancak tabii ki finansal taraf dahil olmak üzere kabiliyetlerini ve şirketin içerisinde yer aldığı piyasaların gelişimini sınırladığını" söyledi.

Aynı zamanda Nornickel'in CEO'su olan Potanin'in açıklamaları, her ne kadar şirket doğrudan yaptırımlara maruz kalmasa da Batılı devletlerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların, ülke ekonomisi ve küresel metal piyasaları için stratejik öneme sahip bir şirketi nasıl etkilediğini gösterdi.

Batılı devletler 2018'de Potanin'in rakibi Oleg Deripaska ve Rusal gruba uygulanan yaptırımların ardından alüminyum piyasalarında yaşanan aksamalar nedeniyle Nornickel'e doğrudan yaptırım uygulamaktan kaçınıyor.

Potanin, dünyanın en büyük paladyum ve rafine nikel üreticisi olan şirketin "yıkıcı" yaptırımların tedarik zinciri, ödeme sistemleri ve yeni ekipman alımı üzerindeki etkileri nedeniyle yine de etkilendiğini söyledi.

Nornickel'in yeni pazarlara yayılma planlarının aksadığını belirten Potanin, bu durum nedeniyle yatırımları Rusya ve dost ülkelere yapacak şekilde yatırım stratejilerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Potanin "Doğal olarak bu durumdan çıkmak için yollar buluyoruz. Lojistik zincirlerini yeniden yapılandırarak dostane ülkelere taşıyoruz. Öncelikle Çin, Türkiye, Fas ve diğer Arap ülkeleri olmak üzere" dedi.