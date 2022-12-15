Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 33.966,35 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 azalarak 3.995,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kayıpla 11.170,89 puana indi.

Fed'in faiz artış hızında yavaşlamaya gitmesine rağmen politika faizini 15 yılın en yüksek aralığına çıkarmasının ardından piyasalarda negatif bir seyir izlendi.

Banka, bu yılın son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti.

Faiz artırımının gelecek yıl da devam edeceğinin sinyalini veren Fed, gelecek üç yıl için ortalama faiz oranı tahminlerinde yükselişe gitti. Buna göre banka, federal fon oranına ilişkin tahminlerini 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2024 için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e ve 2025 için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e çıkardı.

Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında, enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiğini ifade etti.

Faiz artış hızındaki yavaşlamayı işaret eden Powell, "50 baz puan hala tarihsel olarak büyük bir artış ve hala gidecek yolumuz var." ifadesini kullandı.