Anadolu Kaplanları savunmaya geçiyor

Savunma sanayiindeki yerli ve milli hamle Anadolu’ya yayılıyor. ‘Anadolu Kaplanı’ birçok KOBİ, savunma sanayii alanında üretim yapmaya başladı. KOBİ’lerin savunma alanına dönük üretimi, takım tezgahları satışlarına da yansıdı. Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı (TİAD) Hakan Aydoğdu, Türkiye’de savunma sanayiine dönük takım tezgahları satışının 10 yıl önce yüzde 3’lerde olduğunu belirterek “Şu anda yüzde 25’lere çıktı” dedi.

EL BOMBASI YAPAN VAR

Özellikle Anadolu illerinin savunma sanayiine yöneldiğini anlatan Aydoğdu “Konya, Yozgat, Sivas ve Adana’da çok ciddi savunma yatırımı var. 50 kişi çalışan firmalar bilgisayarlı takım tezgahı alıp savunmaya üretim yapıyor” dedi. Özellikle Konya’daki yatırımlara dikkat çeken Aydoğdu, bölgeye Aselsan’ın fabrika kurduğunu da hatırlatarak “Konya bugün birçok alanda artık robotlarla üretim yapar hale geldi. Önceden Konya’da mühendis çalıştırmak ayıptı, ‘Ne gerek var’ deniliyordu. Eskiden Konya Çin gibi idi. Şimdi kalitesiyle dünyada rekabet eden bir Konya var” diye konuştu.

Savunmadaki gelişmenin Ankara OSTİM ve Gaziantep’e de yansıdığını belirten Aydoğdu “Hiç ummadığımız firmalar OSTİM’de Boeing’e üretim yapıyor. Gaziantep’te tekstil makinesi üreten bir firma şu an MKE’ye el bombası üretiyor” dedi.