Anadolu Kaplanları savunmaya geçiyor
‘Anadolu Kaplanı’ birçok KOBİ, savunma sanayii alanında üretim yapmaya başladı. Konya, Sivas ve Adana’da savunma yatırımları arttı. Ortaya çıkan makine talebi üzerine MAKTEK Fuarı da Anadolu’ya açıldı.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Savunma sanayiindeki yerli ve milli hamle Anadolu’ya yayılıyor. ‘Anadolu Kaplanı’ birçok KOBİ, savunma sanayii alanında üretim yapmaya başladı. KOBİ’lerin savunma alanına dönük üretimi, takım tezgahları satışlarına da yansıdı. Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı (TİAD) Hakan Aydoğdu, Türkiye’de savunma sanayiine dönük takım tezgahları satışının 10 yıl önce yüzde 3’lerde olduğunu belirterek “Şu anda yüzde 25’lere çıktı” dedi.
EL BOMBASI YAPAN VAR
Özellikle Anadolu illerinin savunma sanayiine yöneldiğini anlatan Aydoğdu “Konya, Yozgat, Sivas ve Adana’da çok ciddi savunma yatırımı var. 50 kişi çalışan firmalar bilgisayarlı takım tezgahı alıp savunmaya üretim yapıyor” dedi. Özellikle Konya’daki yatırımlara dikkat çeken Aydoğdu, bölgeye Aselsan’ın fabrika kurduğunu da hatırlatarak “Konya bugün birçok alanda artık robotlarla üretim yapar hale geldi. Önceden Konya’da mühendis çalıştırmak ayıptı, ‘Ne gerek var’ deniliyordu. Eskiden Konya Çin gibi idi. Şimdi kalitesiyle dünyada rekabet eden bir Konya var” diye konuştu.
Savunmadaki gelişmenin Ankara OSTİM ve Gaziantep’e de yansıdığını belirten Aydoğdu “Hiç ummadığımız firmalar OSTİM’de Boeing’e üretim yapıyor. Gaziantep’te tekstil makinesi üreten bir firma şu an MKE’ye el bombası üretiyor” dedi.
Yatırım iştahı artmaya başlıyor
Hakan Aydoğdu, ekonomini barometrelerinden biri sayılan takım tezgahı satışları konusunda “Kasım ve aralık ayları çok kötüydü. Dibe vurduk. Ama ocak ayı çok iyi geçmeye başladı. Dibe vurma bitti, yatırım iştahı artmaya başladı” dedi. Dövizdeki hareketlilik sonrası leasingle satışın da durduğunu hatırlatan Aydoğdu “Şimdi leasingde de normale dönüş başladı” diye konuştu.
MAKTEK Fuarı Konya’ya gidiyor
‘Makine yapan makine’ olarak tabir edilen takım tezgahları satışında Konya’nın payının yüzde 20’lere çıkması üzerine bu yıl ilk kez TÜYAP ile TİAD birlikte ‘MAKTEK Konya Fuarı’nı düzenleyecek. 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek fuar 40 ülkeden ziyaretçi bekleniyor. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü “Fuara 400 firma katılıyor. Yüzde 30’u Konyalı firmalar. 40 ülkeden 40 bin ziyaretçi bekliyoruz” dedi. Sanayileşmenin takım temelinin takım tezgahları olduğunu anlatan Ersözlü “Takım tezgahlarının en fazla kullanıldığı Konya ve çevresi savunma ve havacılık için yoğun kullanıldığı bölge olmaya başladı” dedi. Ersözlü, İstanbul’da iki yılda bir yapılan MAKTEK Fuarı’nın Avrupa’da üçüncü hale geldiğini de belirterek “Şimdi bu fuarı diğer illere de taşıyoruz. Önce İzmir’de yaptık. Sırada Konya var” dedi.
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