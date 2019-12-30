Anadolu’da işe aldı tersine göç başlattı

30.12.2019 03:02 - Güncelleme: 30.12.2019 08:26

Türkiye’nin en eski perakende şirketlerinden Migros Ticaret A.Ş.’nin İcra Başkanı Özgür Tort, 2019’da şirkette 5.500 yeni istihdam sağladıklarını belirterek “Yurt içindeki çalışanlarımızın yüzde 68’i İstanbul dışında istihdam ediliyor ve çalışanlarımızın yüzde 54’ü kendi memleketlerinde çalışıyor. Böylece tersine göçe katkı sağlıyoruz” dedi.

HANELERİN % 89’U

Dijitalleşmeye yatırım yaptıklarını anlatan Tort “Migros, son üç yılda iki kat büyüdü. 2019’un ilk dokuz ayında konsolide satışlarımızı yüzde 24.7 oranında artırdık. 2019 yıl sonunda ciromuz 23 milyar TL’yi geçecek. Türkiye’nin 81 iline yayılan mağazalarımızın sayısı, yurt dışı operasyonlarımızla birlikte 2.200’e yaklaştı. Türkiye’deki hanelerin yüzde 89’una hizmet veriyoruz” dedi. Taze ürün satmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Tort, şunları söyledi: “2010 yılından beri İyi Tarım Uygulamaları ile üretilen ürünleri tüketicilerimize sunmaya, çiftçilerimize eğitimler vererek sürdürülebilir tarıma katkı sağlamaya devam ediyoruz. Tavuk, hindi ve çiğ süt ürünlerini de İyi Tarım Uygulamaları kapsamına alarak halkımızın sağlıklı ürünlere ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Ayrıca kendi et işleme merkezine sahip olan tek perakendeci olarak güvenilir ve kaynağı belli eti 81 ildeki müşterilerimizle buluşturuyoruz” dedi.

ATA TOHUM’LU ÜRÜNLER

Tort “Ciromuzun yüzde 77’si tarıma dayalı bir şirket olarak, tarıma verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Bu yıl, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve Anadolu’nun orijinal tohumları ile üretilen ’Ata Tohum’ mahsullerini müşterilerimizle buluşturan ilk ve tek perakendeci olduk” dedi.