Anadolu’nun yeni gücü

FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildikten sonra ciddi bir büyüme performansı sergileyen Boydak Holding’in yeni ismi ‘Erciyes Anadolu Holding’ oldu. Holding’in yeni ismi Kayseri’de düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, yaklaşık 3 yıldır holdingi yönettiklerini belirterek, bu sürede sürekli yükselen bir başarı hikayesi yakaladıklarını ifade etti.

YÜZDE 70 BÜYÜTTÜK

Gülal, başarılı bir yönetimle holdingi bugüne getirdiklerini belirterek “Devraldığımız gün itibariyle 5.8 milyar lira öz kaynağı olan holding, şu an 9 milyar lira öz kaynağa ulaştı. Burayı devir tarihinden bu yana yüzde 55 büyüttük. Yine 5.5 milyar lirada aldığımız ciro şu anda 8.5 milyar lira seviyesine ulaştı” dedi.

Ciro olarak yüzde 70 seviyesinde büyüdüklerini aktaran Gülal “Karlılığa baktığımızda devir tarihinde 562 milyon lira olan bu rakam, bugün 865 milyon liraya ulaştı. Burada da yüzde 54 seviyesinde bir artış sağlamış olduk. Aktif büyüklük olarak 7.6 milyar liraya alınan holding, bugün 12.6 milyar liraya ulaştı. Bugüne kadar yüzde 64 seviyesinde büyütmüş olduk” dedi.

282 MİLYONU ÖDEDİ

Gülal, holdingi devraldıklarında 13 bin 240 çalışanı olduğunu, bugün bu rakamın 12 bin 232 kişiye düştüğünü de vurguladı. Bu rakamın azalışında FETÖ ile mücadelenin önemli payı olduğunu aktaran Gülal, daha az çalışanla çok yüksek bir performans gösterdiklerini söyledi. Holdingin banka borçları hakkında da bilgi veren Gülal, “Devraldığımız gün itibariyle holdingin 383 milyon dolar banka borcu vardı. Bugün bu rakam 101 milyon dolar seviyesinde” dedi.

Toplantının ardından Gülal, bina önündeki eski holding flamasını indirerek yenisini göndere çekti.