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Ekonomi

Anıtlı Barajı'nın inşasına karar verildi! 2028'de tamamlanması hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de kurulacak Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesinin imzalandığını, barajın Nisan 2028'de tamamlanmasının planlandığını belirterek, 'Kaledran Çayı üzerinde inşa edilecek Anıtlı Barajı ile Anıtlı, Uçarı ve Yakacık mahallelerindeki 1100 hektar tarım arazisine su sağlanacak.' ifadesini kullandı.

AA16 Mart 2025 Pazar 11:11 - Güncelleme:
Anıtlı Barajı'nın inşasına karar verildi! 2028'de tamamlanması hedefleniyor
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Yumaklı, Mersin'de yapılacak Anıtlı Barajı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Barajın ön yüzünün beton kaplı kaya dolgu tipinde sulama amaçlı inşa edileceğini aktaran Yumaklı, tesisin temelden 97 metre yüksekliğinde, 348 metre kret uzunluğunda ve 12 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağını belirtti.

Yumaklı, yöredeki mahallelerin geçim kaynağı olan tarımda kullanılan suların, yer altı su kuyularından temin edildiğine işaret ederek, hem yer altı suyu rezervlerinin azalmasına hem de yüksek enerji maliyetine neden olan bu durumun ortadan kaldırılması ve bölgenin verimli topraklarının modern sulama sistemine kavuşturulması amacıyla söz konusu barajın inşasına karar verildiğini ifade etti.

Anıtlı Barajı'nın sözleşmesinin, inşaatı üstlenecek ilgili firmayla imzalandığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Günümüz fiyatlarıyla 1 milyar 373 milyon liraya mal olacak barajın Nisan 2028'de tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmasını planlıyoruz. Kaledran Çayı üzerinde inşa edilecek Anıtlı Barajı ile Anıtlı, Uçarı ve Yakacık mahallelerindeki 1100 hektar tarım arazisine su sağlanacak. Tesisin tamamlanmasıyla yörede halihazırda yetiştirilen ve yüksek ekonomik değere sahip muz, avokado ve çilek gibi ürünlerin ekilme oranları ve verimleri artacak, böylelikle üreticilerimiz daha yüksek gelir elde edecek. Tesisin, elde edilecek üretim ve gelir artışıyla bölgeye yılda 280 milyon liralık ekonomik katkı sağlayacağı öngörülüyor. Bölge halkına, üreticilerimiz ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

  • Anıtlı Barajı
  • Mersin
  • Bakan Yumaklı

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