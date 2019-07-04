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Ankara Ekspresi’nin biletleri bir günde satıldı

İş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalılarının efsane tren olarak nitelendirdikleri Ankara Ekspresi’nin yarın yapacağı ilk sefer için bütün biletler satıldı.

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TCDD Taşımacılık AŞ’den alınan bilgiye göre, özellikle iş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalıların rağbet ettikleri efsane tren  Ankara Ekspresi, ilk seferini yarın yapacak. Yoğun talebin olduğu Ankara-Halkalı-Ankara hattında hizmet verecek tren, biri engelliler için olmak üzere 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Toplam yolcu kapasitesi 311 kişi olan Ankara Ekspresi’nde 4 pulman vagonda 231 kişi, 4 yataklı vagonda da 80 yolcu seyahat edebiliyor. Tren ilk seferini 311 kişiyle tam dolu olarak gerçekleştirecek. Ekspres, Ankara ve Halkalı’dan her gün saat 22.00’de hareket edecek. 

RESTORANI DA VAR

Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy’de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı hattında 8 saat 44 dakika,  Halkalı-Ankara güzergahında 9 saat olacak. Ankara’dan yarın, İstanbul’dan 6 Temmuz’da başlamak üzere her gün karşılıklı işleyecek Ankara Ekspresi’nde seyahat eden yolcular trendeki restoranda yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. 

7 YILDIR SEFER YOKTU 

Tamamı yataklı ve pulman vagonlardan oluşan Ankara Ekspresi’nin 1 Şubat 2012’de Gebze-Köseköy yüksek hızlı demir yolu hattı inşa çalışmaları nedeniyle seferine ara verilmişti.  Yeniden hayata geçirilen ekspres seferleri sosyal medyada da sevinç yarattı.    

 

 

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