Ankara ile Seul arasında birçok sektörde işbirliği yapılabilir

Büyükelçi Tamer, Güney Kore'de yayın yapan Aju Haber Ajansına, Ankara ile Seul arasındaki ikili ilişkilerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere rağmen Türkiye'nin Orta Doğu, Afrika ve Avrupa pazarlarına açılmak isteyen küçük ve orta ölçekli Güney Koreli şirketler için bir köprü rolü görmeye hazır olduğunu dile getiren Tamer, Türkiye'nin Güney Kore'nin iş ortaklarını cazip avantajlarla karşılayacağını vurguladı.

Tamer, depremlerin ardından Güney Kore'nin Türkiye ile dayanışmasına dikkati çekerek, "Bütün Kore halkı, dünyaya kardeşliğin gerçek anlamının ne olduğunu gösterdi. Bu felaketi bir aile meselesi olarak gördüler ve sanki kendi ülkelerinde gerçekleşmiş gibi hareket ettiler." ifadesini kullandı.

Depremlerin ardından Güney Korelilerin giyim, yiyecek başta olmak üzere insani ve nakdi yardımlarını Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğine gönderdiğini anımsatan Tamer, "Çok fazla bağış yapıldı ve iki depo kiralamak zorunda kaldık. Güney Koreli firmalardan yardım malzemesinin ülkemize gönderilmesinde yardım istedik." diye konuştu.

Tamer, Güney Kore'den 152 kişilik acil müdahale personelinin arama kurtarma faaliyetlerine ve malzeme dağıtımına destek vermek için deprem bölgelerinde görev yaptığını, 8 kişinin bu ekiplerce kurtarıldığını ve Seul yönetiminin 5 milyon dolarlık acil insani yardımda bulunduğunu aktararak, "Kore, dünyada dost, kan kardeşi diyebileceğimiz belki de tek millettir. Güney Kore'ye bir şey olursa, Türk halkı yardım için burada olur." dedi.

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Depremlerin, Türkiye'nin belli bir bölgesini etkilediğini ancak ülkenin geri kalanının yatırımcılar için cazibesini koruduğuna işaret eden Tamer, Güney Koreli iş insanlarını Türkiye'de yatırım yapmaya çağırdı.

Tamer, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için güvenli ve çekici bir ülke haline gelebileceğini vurgulayarak, Ankara ile Seul arasında nükleer enerji, savunma ve otomotiv yedek parça başta olmak üzere birçok sektörde işbirliği yapılabileceğine dikkati çekti.

Türkiye ile Güney Kore arasında birçok fırsatın bulunduğunu, bundan dolayı iki ülke ilişkilerinin geleceğinin çok parlak olduğuna inandığını belirten Tamer, "Geçmişteki iş anlaşmalarımız daima bize Koreli kardeşlerimizle kazan-kazan temelinde başarılı ortaklıklar gerçekleştirebileceğimizi gösterdi." dedi.

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Savunma sanayisinin, iki ülkenin şirketleri arasında işbirliği açısından gelecek vadettiğini vurgulayan Tamer, "Türkiye, insansız hava aracı konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden." ifadesini kullandı.

Tamer, Bayraktar TB2'nin Ukrayna, Azerbaycan, Libya ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan muharebelerde kullanıldığına işaret etti.

Kültürel değişim faaliyetlerinin ikili ilişkilerin geliştirilmesinde çok önemli olduğunu, dil ve kültür açısından iki ülkenin pek çok ortak yönünün bulunduğunu belirten Tamer, Korece'de "anne" anlamına gelen "eomma" kelimesinin Türkçedeki "anne" kelimesine benzediğini söyledi.

Öte yandan haberde, Kore Uluslararası Ticaret Birliğinin (KITA) verilerine göre, Güney Kore'nin Türkiye ile ticaret hacminin 2022'de son 10 yıla oranla yüzde 74,4 artışla 9 milyar 100 milyon dolara ulaştığı bilgisi paylaşıldı.