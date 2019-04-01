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Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir: Seçimler bitti, artık ekonomiye odaklanalım

31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 'Önümüzde artık 4 yıldan fazla seçimsiz bir zaman var. Seçim atmosferinden çıkılmalı ve Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmalıdır' dedi.

  • İHA
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31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, seçim sonuçlarının ülkemize ve tüm siyasi partilere hayırlı olmasını diledi. Seçilen adayları da tebrik ederek görevlerinde başarı dileyen Özdebir, “Türkiye seçimlerle çok zaman kaybetti. Önümüzde artık 4 yıldan fazla seçimsiz bir zaman var. Seçim atmosferinden çıkılmalı ve Türkiye’nin süratle gündemi üretim seferberliği ve ekonomi olmalıdır. Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmalıdır” dedi.  
 
"SEÇİM BELİRSİZLİĞİ ARTIK SONA ERDİ"
 
Seçimin sona ermesiyle gerginliklerin ve kutuplaşmaların bir yana bırakılıp ülkenin geleceğine odaklanılması gerektiğini de vurgulayan Özdebir, “Seçim belirsizliği artık sona erdi. Bundan sonra Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak kalıcı reformlarla ekonomiye odaklanmamız gerekir. Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek, istihdamı artıracak yapısal reformları ve özellikle mesleki eğitim reformunun süratle gerçekleştirilmesi için çaba göstermeliyiz" ifadesini kullandı.
 
Özdebir, “Özellikle seçim sonrası hem içeriye hem de dışarıya güven telkin etmemiz gerekiyor. Öngörülebilirliğin artması sürdürülebilir büyüme açısından olumlu bir sinyal olacaktır. Yerel seçim sonrası, 4,5 yıla yakın bir süre ülkemizde seçim olmaması, gerek kamu gerekse özel sektörde işlere daha iyi odaklanılarak verim arttıracak ve uzun dönemde ekonomi de istikrara kavuşacaktır” diye konuştu.
 
İş dünyasına da seslenen Özdebir, “Seçimler geride kaldı, belirsizlik sona erdi. Artık tüm gücümüzle işimize dönelim; üretime, ihracata ve bu ülkeye katkı vermeye devam edelim” diye konuştu. 
 

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