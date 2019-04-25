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Ankara'da ekmek fiyatı arttı

Ankara'da ekmek fiyatı 1 TL'den 1.25 TL'ye yükseldi. Samsun'da da fiyat artışı yerine gramaj düşürülerek zam yapılması planlanıyor

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Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, maliyetler nedeniyle fırınların kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, bu nedenle zammı uygulamaya başladıklarını bildirdi. Pazartesi günü uygulamaya konan zam ile 200 gram ekmeğin fiyatı 1 TL'den 1.25 TL'ye çıktı.
 
Alnıaçık, bir yıl önce 500 torba unu 25 bin TL'ye alırken bu yıl 50-55 bin TL'yle aldıklarını bir aylık doğalgaz giderinin kendi fırınında  137 bin TL'den 247 bin TL'ye çıktığını bildirdi. Alnıaçık aynı dönemde elektrik faturasının 26 bin TL'den 60 bin TL'ye çıktığına dikkat çekti. Türkiye'de birçok ilde ekmeğe zam yapıldığını belirten Alnıaçık, Ankara'da zammın durdurulduğunu ancak bu süre içerisinde 86 fırının kapandığını anlattı. Alnıaçık "Fırınlar kapanacak duruma geldi. Zammı uygulamaya koymak zorundaydık" dedi.
 
 
SAMSUN'DA ÖRTÜLÜ ZAM GELİYOR
 
Habertürk'ün haberine göre, Samsun'da da ekmeğe örtülü zam geliyor. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, Samsun’da ekmek fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı. Ekmeğe daha önceden zam yapılması gerektiğini savunan Hacı Eyüp Güler, “Una zam geldi. Sadece ekmek deyip geçmemek lazım. Un fiyatlarının yanında birçok masraf kalemine de zam geldi. Durum böyle olunca da ekmek fiyatlarında güncelleme yamak lazım. Türkiye’deki ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak sabırlı olduk. Fırıncılarımıza da sabırlı olmasını söyledik. Biz bu zammı bekletirken, diğer illerde ekmeğe zam yapıldı. Fiyatı SESOB belirliyor ama bakanlıktan görüş almamız gerekiyor. Aradan seçim de geçti. Şu konumda zararına ekmek satıp da fırınları kapatacak halimiz yok. Samsun Valimiz ve fırıncılarımız ile istişare ederek bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı bakanlığa bildireceğiz. Görüşü alınca da fiyatları uygulayacağız. İstanbul, Ankara ve Sakarya’da şu anda zam uygulanıyor. Yakın zamanda ekmek fiyatlarını ortaya koyacağız” dedi.
 
'FİYAT ARTMAYACAK, GRAMAJ DÜŞECEK'
 
Fiyat artışı yapmadan gramaj düşürerek bir zam yapmayı planladıklarını ifade eden Güler, şunları söyledi: “Fiyat tarifemiz bakanlığa yarın gidecek. Vali beyle de görüşme gerçekleştirdik. Unun çuvalını 80 liraya alıyorduk bayağı bir zam geldi. Aynı fiyatta kalsa zam yapılmayabilirdi. Senelerdir Samsun’da ekmeğin kilosunu 5 liradan sattık. Bunun kilosunun 6,5 lira olmasını bekliyoruz. Şu anda 300 gram ekmeği 1,5 liradan satıyoruz. Bu süreçten sonra 250 gram ekmeği 1,5 liradan satmayı düşünüyoruz. Fiyat arttırmayıp, gramaj düşürme yöntemine gideceğiz. Ekmeğe zam yapıldığı zaman vatandaşlar hükumet yaptı zannediyor. Halbuki hükumet yapmıyor. Önceden bu kararı yönetim kurulumuzla birlikte alıyorduk. Şimdi ise federasyondan, bakanlıktan, vilayetten ve belediyelerden görüş alıyoruz. Herkesin gönlünü alarak bu işi yapmaya çalışıyoruz.”Samsun’da şu anda 300 gram ekmek 1,5 liradan satılıyor.

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