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Ankara’nın direkt uçuşta yeni hedefi ABD ve Çin

THY, son dönemde Ankara’dan direkt uçuş ağına Londra, Berlin, Viyana ve Roma’yı da ekledi. Hatların açılması için girişimde bulunan ATO Başkanı Baran, ABD ve Çin’e hat istedi.

  • TALAT DOYMUŞ
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Türk Hava Yolları (THY) Ankara’dan direkt uçuş ağını genişletiyor. Son dönemde Ankara Ticaret Odası (ATO) ile yürüttüğü ortak çalışma sonrası Ankara’dan Frankfurt, Berlin, Viyana, Tiflis ve Londra’ya direkt uçuş başlatan THY’nin yeni hatlarından biri de Roma oldu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleri de 60 yıl sonra başlayan sefere destek için İtalya’nın Başkenti Roma’ya gitti.

24 ÜLKEYE ULAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın desteğiyle Başkent’ten yurtdışına direkt uçuşların 24 ülke ve 30 destinasyona ulaştığını anlatan ABD ve Çin’e de hat açılmasını istedi. Ankaralılar için yurt dışına çıkmanın aktarmalı uçuşlar nedeniyle eziyet haline geldiğini dile getiren Baran, “Ankaralı tüccarın, bürokratın, öğrencinin vakti kıymetli. 2-3 saatte ulaşabileceğimiz dünya kadar ülke varken, yurt dışına İstanbul aktarmalı gidiyoruz. Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların olması için sürekli çalıştık. Bundan sonra da ABD, Çin’e direkt uçuş olması için bütün gayretimizle çalışacağız” dedi. Başkent’ten yurt dışına direkt uçuş için ATO ve THY ekiplerinin ortak çalışma yürüttüğünü anlatan Gürsel Baran, ilk açılan hatların Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris olduğunu, bunlara Roma, Bakü ve Londra’nın eklendiğini ve Bakü seferinin Tiflis’e alındığını belirtti. 

1 MİLYON HARCAMA

Baran, direkt uçuş noktaları belirlenirken Ankara’dan yolcuların aktarmalı uçuşlarla hangi destinasyonlara, ne sıklıkla gittiğine ve ne kadarlık kayıp olduğuna uzun dönemli bakıldığını dile getirdi. Ankara’dan yurt dışına direkt uçuş olanağı sağlanmadığı sürece sacayağının birisinin açıkta kaldığına işaret eden Baran  “Sağlık turizmi Ankara için önemli. Sağlık turizmi için aktarmalı yolcu getirmeniz mümkün değil. En önemli olmazsa olmazlardan birisi, Ankara için çok geç kalınmış bir olay” dedi. Baran, yaptıkları hesaplara göre İç Anadolu Bölgesi yolcu sayısının, ABD için günde bir uçak doldurduğuna işaret ederek, her gün olmasa bile haftada bir veya iki uçak seferinin Ankara’ya verilebileceğini söyledi. Ankara’nın da İç Anadolu Bölgesi’nin de buna çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Baran, “ATO olarak elimizden gelen ne varsa bu seferlerin tanıtım için çalışalım, ne kadar tur operatörü varsa onları davet edip, tanıtım yapalım” dedi. Gürsel Baran, ATO’nun geçen yıl açılan 4 sefer için 1 milyon lira civarında harcama yaptığını ve bu seferlerin tanıtımı için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. 

Gürsel Baran (solda) Roma’da Talat Doymuş’un sorularını cevapladı.

Kızılcahamam’ın Davos’tan ne farkı var?

ATO Başkanı Gürsel Baran, bugüne kadar ihmal edilmiş bir dizi konuda adım atma gayretinde olduklarını ifade ederek “Ankara ve etrafı üzeri örtülmüş bir hazine gibi. Hem Ankara’ya hem de İç Anadolu Bölgesi’ne haksızlık ediyoruz. Sağlık, fuar, savunma sanayisi, siyaset için gelenleri gezdirmede bir sıkıntımız yok. O kadar çok gidilecek, gezilecek, görülecek yerler var ki biz kendimiz tanımamışız” dedi. ATO Başkanı Baran, Ankara’nın her alanda ilerlemesi için destek beklediklerini ifade ederek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerle iş birliği yaparak Ankara için çalışmalıyız. Bunun için biz destek bekliyoruz. Davos var, bir kasaba burası, bütün dünyayı buraya topluyorlar. Kızılcahamam’ın, Beypazarı’nın Davos’tan ne farkı var?” diye sordu.

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